قادة العالم يهنئون بايدن بفوزه اليوم السبت برئاسة الولايات المتحدة، وترامب يدخل حالة انكار وانفصال عن الواقع
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جرينتش+2 12:05
القوات المسلحة تحبط محاولتي تهريب وتسلل من والى سوريا

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