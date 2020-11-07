قادة العالم يهنئون بايدن بفوزه اليوم السبت برئاسة الولايات المتحدة، وترامب يدخل حالة انكار وانفصال عن الواقع
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جرينتش+2 12:05
“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 123 حالة و45 وفاة و3554 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 104,802

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