قادة العالم يهنئون بايدن بفوزه اليوم السبت برئاسة الولايات المتحدة، وترامب يدخل حالة انكار وانفصال عن الواقع
أهم العناوين
جرينتش+2 12:05
الداخلية: فيديوهات التجمعات الانتخابية المخالفة لأوامر الدفاع.. قديمة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني