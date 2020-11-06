فيروس كورونا العاهر “يتحرش” بالفنانة الجميلة بسمة

كشفت الفنانة بسمة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت عبر حسابها الرسمى على موقع “فيس بوك”، أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماما، بعد خضوعها للتحاليل، إلا أنها إلى الآن لا تشعر بأىة أعراض جراء إصابتها.

وأشارت إلى أن السبب وراء عدم إعلانها الأمر على السوشيال ميديا يعود الى تأكيدها أنها أخبرت كافة المخالطين لها، وبالتالى لم تحتج للإعلان عن الأمر، حيث كتبت: “بقالى أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلى كانت إيجابية. الحمد لله تقريبا مفيش أعراض. أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللى خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل، مفكرتش أكتب بوست على السوشيال ميديا؛ لأنى فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفى بشدة”.

وأضافت: “بكتب دلوقتى البوست ده عشان أشكر كل الناس اللى سألوا عليا. بإذن الله قريب جدا نتيجتى تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة، فى شخص، بدون ذكر أسماء، بعت يسألنى لو كنت اجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يا فندم”.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة زينب غريب عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حينما كتبت: “أى حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير”، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل بشأن فيروس كورونا.