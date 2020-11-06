عبيدات: علينا الإستعداد لارتفاع اعداد اصابات كورونا، و45% من المصابين بالفيروس في الأردن لا تظهر عليهم الأعراض

صرح وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، إن الأردن يمر بالمرحلة الصعبة من انتشار فيروس كورونا، حيث تزداد الإصابات لكنه لا يتضاعف يومياً أو أسبوعياً.

وأضاف يقول للتلفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك، أن فيروس كورونا منتشر داخل المملكة وعلىنا الاستعداد لارتفاع الاصابات بهذا الفيروس.

وبين أنه تم قد تجهيز قاعدة بيانات بأعداد الأسرة وأجهزة التنفس وأسرة العناية المشددة، لافتاً إلى أن الأردن من الأقل عالميا بحاجة المرضى لدخول المستشفى وتتراوح بين 5 إلى 6 بالمئة حالياً، ونسبة الاشغال حاليا معقولة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أصبح لديها اليوم قاعدة بيانات واضحة عن كافة المدخلات الطبية من أسرة وفحوصات وأعداد المستشفيات وغيرها، الامر الذي يساعد في التعامل مع اعداد الاصابات المرتفعة بكورونا.

وأوضح أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع احد مستشفيات القطاع الخاص خلال اليومين المقبلين، من أجل تحويل مرضى الكورونا اليه، معبراً عن ارتياحه من ارتفاع اعداد الأسرة المخصصة لمرضى الكورونا.

وأكد عبيدات أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة ما يرفع عدد الاصابات ويسبب الوفيات ويجب التعامل مع هذا الواقع.

واشار إلى أن هناك 45% من المصابين بفيروس كورونا في الأردن لا تظهر عليهم الأعراض، بل تكتشف اصابتهم من خلال الفحوصات.

أما بخصوص لقاح كورونا فقال عبيدات إنه حتى الآن لا يوجد لقاح فعلي لكورونا، وفي حال نجاح أي لقاح سيتم تعميمه على العالم واعتماده .

ولفت إلى أن اللقاح الذي خضع له برفقة رئيس الوزراء، هو مطعوم تجريبي ضمن دراسة بحثية أردنية اماراتية، مؤكداً أن المطعوم لم يستكمل كل الاجراءات الطبية ليكون لقاحاً معتمداً ضد فيروس كورونا، ويمكن اعطاؤه للمواطنين.

وأكد اخيرا أنه لا يوجد حتى الآن في العالم مطعوم فعال ضد فيروس كورونا،