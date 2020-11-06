الملكية الأردنية تعيد 35 مليوناً لمسافرين ألغيت رحلاتهم منذ آذار الماضي

أعادت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية حوالي 4ر35 مليون دينار للمسافرين بعد إلغاء حجوزات رحلات مقررة منذ 17 آذار الماضي.

وأظهرت البيانات المالية للملكية الأردنية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أنها اعادت تلك المبالغ كقيمة تذاكر دفعها المسافرون مقدماً منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف رحلات المسافرين من المملكة وإليها في 17 آذار الماضي لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحتى الربع الثالث من العام الجاري.

على صعيد متصل، أكدت البيانات المالية، التي نشرتها الملكية الأردنية، دخولها بمفاوضات مع مؤجري الطائرات والمقرضين لإعادة جدولة دفعات الإيجارات والقروض خلال فترة الحظر.

كما حصلت الملكية الأردنية مطلع العام الجاري على تسهيلات ائتمانية وصل سقفها إلى 40 مليون دينار على مرحلتين من أحد البنوك المحلية، في حين اقترضت 50 مليوناً أخرى لغاية تمويل التدفقات النقدية للشركة، ودفع الالتزامات المستحق سدادها خلال فترة الحظر.

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