الليكود يتهم ايران بتأجيج احتجاجات اليسار الإسرائيلي لاسقاط نتنياهو

اتهم حزب الليكود الاسرائيلي الحاكم، اليوم الجمعة، إيران بتأجيج مظاهرات اليسار الإسرائيلي من أجل اسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك إثر اعلان شبكة فيسبوك حظر 12 حسابا إضافة الى 307 حسابات على انستاغرام انتهكت سياسة الشركة في مسألة التدخل الأجنبي، حيث تم تشغيل تلك الحسابات من إيران ونشرت محتويات مناهضة شملت مضامين مناوئة لرئيس الوزراء نتنياهو.

وقال الليكود في بيان “زلزال: إيران تشجع سرا التظاهرات اليسارية لحركة الرايات السود في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو”.

وأضاف البيان: “إيران، التي تعمل على تدمير إسرائيل في محاولة لامتلاك أسلحة نووية وتسليح الأعداء من حولنا، تستثمر في جهود الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو لأنها تعلم أن نتنياهو يقف كجدار في طريقة ضد هذه المحاولات منذ سنوات

وتابع البيان: “حتى لو استبدلت المظاهرات اليسارية الرايات السوداء بأعلام وردية، فلن تكون قادرة على إخفاء حقيقة أنها مدعومة من قبل أحد أكثر الأنظمة حلكة في العالم ولكل منهما هدف مشترك: الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو. إيران لا تستطيع الفوز”.

وفي أول رد من قبل جماعة “كرايم منستر” المناوئة لرئيس الوزراء نتنياهو، قالت في بيان: “نتنياهو هستيري بشأن خسارة ترامب الوشيكة ويدرك أن وقته قد انتهى، التحريض ضد المحتجين ومحاولة ربط الاحتجاج لإنقاذ البلاد من حكمه الفاشل والفساد بالإيرانيين محرجين حتى بمعايير توباز لوك. في المرحلة المقبلة سنسمع أن الإيرانيين اخترعوا لوائح اتهام خطيرة ومليون عاطل عن العمل. من الصعب ألا نتساءل ما إذا كان المتهم خائفا من بعض حسابات إيرانية على فيسبوك، فكيف سيحافظ على دولة إسرائيل؟ بيبي، إسرائيل أقوى منك، وستكون أفضل بعد أن تغادر”.