الفرق بين الحاكم.. و المتحكم

1▪︎ الحاكم خادم الشعب. وأما المتحكم فيعتقد بأن الشعب خادم له، حتى لو قال خلاف ذلك .
2▪︎ الحاكم يأخذ حقه ، ويعطي الآخرين حقوقهم . والمتحكم يصادر حقوق الآخرين ، ويعطيهم بعض الفتات ” فضلا وتكرما ” .
3▪︎ الحاكم يقوده عقله ، ويحركه وجدانه . والمتحكم تديره عواطفه ، وتحركه غرائزه .
4▪︎ الحاكم لا يتعامل مع الآخرين ، من منطلق الحب والكره ، مهما كانت عواطفه إيجابية أو سلبية تجاههم .
والمتحكم لا يتعامل مع الآخرين ، إلا وفقا لمشاعره الشخصية تجاههم ، بغض النظر عن مواصفاتهم .
5▪︎ الحاكم تحت القانون والنظام . والمتحكم وحاشيته وزبانيته فوق القانون وفوق النظام
6▪︎ الحاكم يعنيه التاريخ والمستقبل . والمتحكم يعنيه الحاضر .
7▪︎ الحاكم يعتبر الوطن ملكا لأبناء الوطن وليس له . والمتحكم يعتبر البلاد ملكا له والعباد رعايا عنده ومطايا له .
8▪︎ الحاكم لا يحقد ولا ينتقم ، بل يتسامى ويغفر . والمتحكم يحقد وينتقم ، أحيانا بسبب وغالبا بدون سبب .
9▪︎ أصدقاء الحاكم هم أصدقاء عقله . وأما ” أصدقاء ” المتحكم ، فهم ” أصدقاء ” رغباته وشهواته .
10▪︎ تقاس قوة الحاكم ، بالقدرة على العطاء . وتقاس فوة المتحكم ، بالقدرة على الأذى .
● بعض الأمثلة :
▪︎ لينين كان حاكما . وستالين كان متحكما
▪︎ كنيدي كان حاكما . وطرامب كان متحكما
▪︎ جمال عبد الناصر كان حاكما. وأنور السادات كان متحكماً.
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