الفرق بين الحاكم.. و المتحكم

1▪︎ الحاكم خادم الشعب. وأما المتحكم فيعتقد بأن الشعب خادم له، حتى لو قال خلاف ذلك .

2▪︎ الحاكم يأخذ حقه ، ويعطي الآخرين حقوقهم . والمتحكم يصادر حقوق الآخرين ، ويعطيهم بعض الفتات ” فضلا وتكرما ” .

3▪︎ الحاكم يقوده عقله ، ويحركه وجدانه . والمتحكم تديره عواطفه ، وتحركه غرائزه .

4▪︎ الحاكم لا يتعامل مع الآخرين ، من منطلق الحب والكره ، مهما كانت عواطفه إيجابية أو سلبية تجاههم .

والمتحكم لا يتعامل مع الآخرين ، إلا وفقا لمشاعره الشخصية تجاههم ، بغض النظر عن مواصفاتهم .

5▪︎ الحاكم تحت القانون والنظام . والمتحكم وحاشيته وزبانيته فوق القانون وفوق النظام

6▪︎ الحاكم يعنيه التاريخ والمستقبل . والمتحكم يعنيه الحاضر .

7▪︎ الحاكم يعتبر الوطن ملكا لأبناء الوطن وليس له . والمتحكم يعتبر البلاد ملكا له والعباد رعايا عنده ومطايا له .

8▪︎ الحاكم لا يحقد ولا ينتقم ، بل يتسامى ويغفر . والمتحكم يحقد وينتقم ، أحيانا بسبب وغالبا بدون سبب .

9▪︎ أصدقاء الحاكم هم أصدقاء عقله . وأما ” أصدقاء ” المتحكم ، فهم ” أصدقاء ” رغباته وشهواته .

10▪︎ تقاس قوة الحاكم ، بالقدرة على العطاء . وتقاس فوة المتحكم ، بالقدرة على الأذى .

● بعض الأمثلة :

▪︎ لينين كان حاكما . وستالين كان متحكما

▪︎ كنيدي كان حاكما . وطرامب كان متحكما

▪︎ جمال عبد الناصر كان حاكما. وأنور السادات كان متحكماً.

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