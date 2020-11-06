بايدن يقترب من الفوز، بينما جُنّ جنون ترامب لان شبكات التلفزة الأمريكية قطعت كلمته لتضمنها "سيلا من الأكاذيب"
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جرينتش+2 04:42
الانتخاباتُ الأمريكيةُ بعيونٍ إسرائيليةٍ

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