أسماء 30 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر في جميع انحاء المملكة حتى صباح غد السبت.

وتشمل القائمة 30 محطة موزعة على مختلف مناطق المملكة:

المحطات التابعة لشركة جوبترول

1 محطة الاستقلال (1) عمان العاصمة

2 محطة الهاشمية الزرقاء

3 محطة قنازع-زيزيا عمان العاصمة

4 محطة قوس النصر جرش

5 محطة المفرق البلد المفرق

6 محطة الحصن اربد

7 محطة الكرك المركزية الكرك

8 محطة القويرة العقبة

9 محطة الشوبكي – طريق المطار العاصمة

10 محطة الاشرفية للمحروقات العاصمة

11 محطة خلدا 1 العاصمة

12 محطة العقبة 1 / أبناء كمال العقبة

13 محطة بيتولا العاصمة

المحطات التابعة لشركة المناصير

14 محطة البوتاس الكرك

15 محطة الجيزة عمان العاصمة

16 محطة الشيدية معان

17 محطة الطريق الخلفي العقبة

18 محطة الطنيب عمان العاصمة

19 محطة المطار عمان العاصمة

20 محطة ش. الشريف حسين العقبة

21 محطة رم للمحروقات الراشدية العقبة

المحطات التابعة لتوتال

22 محطة اليادودة 1 اليادودة عمان

23 محطة مجمع الباصات اربد – دوار الثقافة اربد

24 محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق الزرقاء

25 محطة القويرة القويرة العقبة

26 محطة راس النقب راس النقب معان

27 محطة الحمر الحمر – الفحيص البلقاء

28 محطة غور الصافي غور الصافي الكرك

29 محطة القطرانة القطرانة الكرك

30 محطة الرصيفة الرصيفة الزرفاء