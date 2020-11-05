بايدن يضع قدمه على ابواب البيت الأبيض، وترامب يبدأ معركة قضائية ويحرّض انصاره على نشر العنف والفوضى بكل امريكا
أهم العناوين
جرينتش+2 04:06
وزارة الخارجية تتابع جريمة قتل ام أردنية وابنها وخادمتها في أميركا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني