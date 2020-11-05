وزارة الخارجية تتابع جريمة قتل ام أردنية وابنها وخادمتها في أميركا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، أن السفارة الاردنية في واشنطن تتابع حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، وأدت إلى مقتل سيدة أردنية وإبنها.

وبين الفايز أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني، الذي يقطن في إحدى الشقق المجاورة، وعلى إثر تكرار شكوى سكان العمارة عليه (متعاطي مخدرات) بسبب الإزعاج المتكرر، واعتقاد الجاني خطأً أن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، توجه إلى شقة العائلة، وإطلق النار على السيدة وابنتها والخادمة (من جنسية غير أردنية)، ما أدى إلى وفاتهما، وإصابة ابنتها بطلقات نارية.

وأضاف ان الجاني قام باختطاف طفلها، وحضرت الشرطة على الفور وحدث تبادل لإطلاق النار مع الجاني، ما أسفر عن مقتل الجاني والطفل، وتم نقل ابنة المغدورة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبين الفايز أن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية ومع ذوي العائلة لتقديم كافة المساعدات الممكنة.