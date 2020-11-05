هيفاء وهبي تقتحم الانتخابات الأميريكية الى جانب ترامب وبايدن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطاقة اقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دون صاحبها اسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، باعتبارها المرشحة الرئاسية المفضلة له، وسط احتدام الصراع بين المرشحين الفعليين جو بايدن ودونالد ترامب.

بطاقة الاقتراع تنتمي لولاية ميتشغان الحاسمة في النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووثق صاحبها وهو أمريكي من أصول عربية، اختياره لاسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بكتابة اسمها على البطاقة بدلا من منح صوته لأحد المتنافسين بايدن أو ترامب .

الصورة تم تداولها عبر موقع تويتر بكثافة وعلق عليها عشاق هيفاء، بين ترامب وبايدن، نختار أيضاً هيفاء، وتغريدات أخرى مثل هيفاء وهبي للرئاسة الأمريكية، وتفاعلت النجمة اللبنانية بذكاء مع أغلب التغريدات حيث وضعت صورة لأيقونة ضاحكة، والتزمت عدم التعليق كتابة، حيث تفضل الابتعاد عن الموضوعات السياسية المثيرة للجدل.