بايدن يضع قدمه على ابواب البيت الأبيض، وترامب يبدأ معركة قضائية ويحرّض انصاره على نشر العنف والفوضى بكل امريكا
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جرينتش+2 04:05
مركز المصالحة الروسي يعلن اعتزام مسلحي المعارضة قصف مواقع تركية في إدلب والقاء التبعة على الجيش السوري

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