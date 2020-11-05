بغدما اعتصروه كالليمونة.. غالبية اليهود يبيعون ترامب ويصوتون لبايدن

كشف استطلاع أجرته منظمة “جي ستريت” يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ان الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت الى 77% لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن ، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب. وبفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الاصوات، وفقا لموقع “i24 نيوز”.

كما أيدت غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديموقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين، في السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، في أسوأ نتائج حققها الحزب الجمهوري بين الناخبين اليهود من عام 2008.

ووفقا للاستطلاع فإن القضايا الرئيسية التي تهم الناخبون اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، تغير المناخ (26%)، التأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط اشاروا الى اسرائيل كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016.

وقال معد الاستطلاع جيم جريستان ان “انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي اشتدت بعد اربع سنوات من ولاية رئيس كرهه الكثيرون منهم”. واضاف جريستان :”الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمى بتأييد المرشحين الديموقراطيين، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت فترة اوباما مثل ابرام الاتفاق النووي مع ايران”.