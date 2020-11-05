القبض على 16 مروجاً للمواد المخدرة في الزرقاء والكرك والرمثا

كثف العاملون في إدارة مكافحة المخدرات منذ بداية الاسبوع رقابتهم وجمعهم للمعلومات حول عدد من الاشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في محافظة الزرقاء، حيث جرى بعد التأكد من نشاطاتهم الجرمية تحديد اماكنهم ونفذت سلسلة من الحملات الامنية والمداهمات خلال الايام الماضية لأماكن تواجدهم.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الحملات والمداهمات الامنية لأوكار المجرمين افضت الى إلقاء القبض على 16 شخصا من مروجي المواد المخدرة، احدهم مصنف بالخطير جدا ومسلح وبحقه 13 طلباً بقضايا المخدرات، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتفرقة اضافة الى ثلاثة اسلحة نارية احدها اوتوماتيكي.

كما تمكنت قوة امنية مشتركة من مداهمة مكان تواجد واحد من اكثر مروجي المواد المخدرة نشاطا في محافظة الكرك، والقي القبض عليه وضبط بحوزته اربعة اسلحة نارية، وكميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع.

فيما جرى في لواء الرمثا مداهمة شخصين من مروجي المواد المخدرة، حيث القي القبض عليهما وضبط بحوزة الاول سلاح ناري وكمية من الذخيرة وكميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع، فيما ضبط بحوزة الثاني مجموعة من الأكياس التي تحوي مادة الحشيش الصناعي والمعدة للبيع.

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