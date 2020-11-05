الحكم على أحمد أبو غوش بالحبس 6 أشهر في قضية أوراق ثبوتية

ذكرت قناة “المملكة”، اليوم الخميس، إنه قد تم الحكم على لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أحمد أبوغوش بالحبس 6 أشهر في قضية أوراق ثبوتية.

وقد أعلنت إدارة صفحته غير الموثقة على فيسبوك اعتزال أحمد أبو غوش، صاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، عن تمثيل المنتخب الوطني.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي قد قال في وقت سابق، إن أبو غوش “موقوف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية منظورة لدى القضاء، تم توقيفه على إثرها، وهي بيد القضاء حالياً للفصل فيها”.

وأشار في بيان إلى أن “كل ما يشاع حول توقيفه لأسباب رياضية أو أولمبية هو غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وقال الاتحاد الأردني للتايكواندو، يوم الجمعة الماضي، إنه لم يتبلغ رسميا بقرار اعتزال لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو غوش، الموقوف في قضية جنائية منظورة أمام القضاء.