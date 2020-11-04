"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 195 حالة و62 وفاة و4658 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 91,234
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نائب عام أمن الدولة يصادق على قرار الظن بحق 17 متهما بقضية “فتى الزرقاء”

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