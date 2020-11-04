قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بدعوى إشهاره مسدساً في وجه الجنود/ فيديو

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النا، صباح يوم الأربعاء، تجاه مركبة فلسطينية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت القناة الـ(7) العبرية، أنّ “فلسطينيا قام بإشهار مسدس في وجه جنود الجيش الإسرائيلي عند مفترق “حوارة” قرب نابلس، وتم تحييده دون وقوع إصابات.

ونشرت القناة 13 العبرية مقطع فيديو قائلة : إنّ “جنود الكتيبة 12 في لواء جولاني يطلقون النار تجاه فلسطيني – بدعوى تسلحه بمسدس في سيارته- عند حاجز حوارة”.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ قواته أحبطت محاولة إطلاق نار في نابلس، حيثُ تم تحييد (قتل) المنفذ، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا، التفاصيل قيد البحث.

وأغلقت قوات الاحتلال، البوابة الحديدية لحاجز حوارة أمام المركبات الفلسطينية الداخلة والخارجة من محافظة نابلس.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنّ قوات الاحتلال منعت طواقمنا من الدخول للتعامل مع الإصابات بعد معلومات بوجود حادث إطلاق نار على حاجز حوارة قرب نابلس.