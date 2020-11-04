"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 195 حالة و62 وفاة و4658 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 91,234
أهم العناوين
جرينتش+2 10:36
قائد الشاباك يفضح تواطؤ اجهزة امن السلطة مع جهازه في ملاحقة حركة حماس

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني