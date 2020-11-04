بايدن “واثق” من الفوز، وترامب يبرر هزيمته المنتظرة باتهام الحزب الديموقراطي بسرقة الانتخابات، و”تويتر” يشكك ويحذر

**تويتر يضع إشارة تحذير على تغريدة ترامب التي تتهم الديموقراطيين “بسرقة” الانتخابات

أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، صباح اليوم الاربعاء أنه “على الطريق الصحيح للفوز” في الانتخابات في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فيما يسود ترقب شديد لنتيجة الاقتراع.

وقال بايدن أمام أنصاره الذين تجمعوا على طريقة درايف-إن في معقله ويلمينغتون في ديلاوير: “حافظوا على ايمانكم، سنفوز!”. وأضاف “نعتقد اننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات”، مؤكدا “نحن واثقون بالفوز في اريزونا” الولاية الحاسمة داعيا الى “التحلي بالصبر”. وقال ايضا “سنفوز في بنسلفانيا”.

ومن جانبه، توقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن يحقق “فوزا كبيرا” في الانتخابات الرئاسية التي اتهم الديموقراطيين بمحاولة “سرقتها”، ووعد بإلقاء كلمة مساء اليوم.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “نحن متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبدا. لا يمكن الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع”.

وفي المقابل، حذر موقع تويتر للرسائل القصيرة مستخدميه من تغريدة ترامب التي اتهم فيها منافسيه الديموقراطيين بمحاولة “سرقة” الانتخابات الرئاسية. وكتبت شبكة التواصل الاجتماعي في تغريدة الرئيس بعد نشرها مباشرة “بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة موضع شك، وقد يكون مضللًا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية أخرى لمواطنين”.

وعلى صفحة اترامب كتب تويتر: لا يمكن مشاهدة الرسالة فورا بل يجب النقر عليها لتظهر.

هذا وقد بات في حكم المؤكد فوز المرشح بايدن رئيسا جديدا للبيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة 2020- 2024، وذلك بعد فوز بايدن بـ 59344491 صوتا مقابل 58147320 صوتا لمنافسه ترامب، وكذلك لحصول بايدن المرشح الديمقراطي على 223 صوتا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتا للفوز، مقابل 139 صوتا لترامب .