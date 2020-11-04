ايضاحات يقدمها مدير الامتحانات في وزارة التربية لطلبة التوجيهي

صرح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور علي حماد، إنه قد تم توحيد عدد الفقرات لأوراق الاختبار للامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي، بحيث تكون 50 فقرة لكل امتحان باستثناء بعض المباحث الخاصة بالفروع الملغاة (الإدارة المعلوماتية)، والتعليم الصحي .

وأكد أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام، حيث سيكون وفق نمط الأسئلة الموضوعية وتراعي فروقات قدرات الطلبة المتقدمين للامتحان .

وأوضح حماد، خلال حديث لإذاعة الأمن العام، انه قد تم زيادة الوقت لبعض المباحث مثل مباحث الرياضيات والفيزياء واللغة العربية تخصص لتصبح ساعتين ونصف الساعة، أما باقي المباحث كالكيمياء والعلوم الحياتية وعلوم الأرض والانجليزي واللغة العربية فقد أصبح وقتها ساعتين، مؤكدا أن زمن الاختبارات مناسب ويراعي الوقت الذي يحتاجه الطالب لحل أسئلة الامتحان

وأشار إلى أن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرا .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة