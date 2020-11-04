"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 135 حالة و54 وفاة و4833 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 86,576
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المسلمتان رشيدة طليب وإلهان عمر تفوزان بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولايتي ميشيغان ومينيسوتا

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