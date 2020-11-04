القبض على وافد عربي قتل آخر من ذات الجنسية بالبادية الجنوبية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على وافد اقدم على طعن آخر من ذات الجنسية وقتله إثر خلافات شخصية بينهما في البادية الجنوبية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مستشفى في احدى مناطق البادية الجنوبية استقبل شخصا متوفيا من جنسية عربية، وبالكشف على الجثة تبين انه تعرض للطعن بواسطة اداة حادة ادت لوفاته.

وأضاف، إنه ومن خلال التحقيقات القي القبض على شخص وافد من جنسية المغدور بعد الاشتباه به واعترف بالتحقيق معه بقيامه بطعن المغدور بعد خلاف شخصي وقع بينهما وما زال التحقيق جارياً.

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