بايدن يدعو ترامب لحزم حقائبه والعودة إلى منزله، ومؤشرات وازنة تدلل على هزيمة هذا الرئيس الارعن في انتخابات اليوم
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جرينتش+2 02:20
192.5 مليون دينار خسائر الملكية الأردنية والحكومة تقرر رفدها بـ 50 مليون

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