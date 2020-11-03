بايدن يدعو ترامب لحزم حقائبه والعودة إلى منزله، ومؤشرات وازنة تدلل على هزيمة هذا الرئيس الارعن في انتخابات اليوم
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جرينتش+2 02:20
وزير الداخلية النمساوي يتهم داعش.. 4 قتلى و15 جريحا في عملية اطلاق نار نفذها شاب الباني في العاصمة فيينا/ فيديو

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