وزارة التعليم العالي تتوقف عن استقبال المراجعين اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقفها عن استقبال المراجعين لمدة 24 ساعة اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان أمس الاثنين، إن تعليق استقبال المراجعين جاء بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين داخل مبنى الوزارة بفيروس كورونا، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وفقاً للبروتوكول المعتمد وحفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت الوزارة استمرارية تقديمها لجميع الخدمات المحوسبة، ومتابعتها من خلال الموظفين المعنيين عن بُعد، حيث يمكن لجميع المراجعين الاطلاع على هذه الخدمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني Www.mohe.gov.jo.

وفي ما يتعلق بتصديق الوثائق فإنه يمكن الحصول عليها من خلال زيارة مكاتب المستشارين الثقافيين الموزعة في الجامعات الرسمية وعدد من الجامعات الخاصة.

أما بالنسبة للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية والذين تم إعلان أسمائهم ضمن دورة الترشيح الخامسة التي أعلنتها الوزارة يوم أمس الاول الأحد فعليهم تسليم الوثائق المطلوبة منهم لأغراض الترشيح في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل.

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