نقابة الصحفيين تغلق مبناها يومين لأغراض التعقيم

قرر مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء إغلاق مقر النقابة يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس لغايات تعقيم مبنى النقابة.
وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ان القرار يأتي ضمن الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الزملاء وموظفي النقابة.
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قرر مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء إغلاق مقر النقابة يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس لغايات تعقيم مبنى النقابة.
وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ان القرار يأتي ضمن الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الزملاء وموظفي النقابة.
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