سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، عدد من السفراء الجدد، بمناسبة تعيينهم سفراء للمملكة لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى اليمين كل من خالد عبدالله الشوابكة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والدكتور سائد خالد الردايدة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى جمهورية السودان، وسجى سطام المجالي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى مملكة بلجيكا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة