بايدن يدعو ترامب لحزم حقائبه والعودة إلى منزله، ومؤشرات وازنة تدلل على هزيمة هذا الرئيس الارعن في انتخابات اليوم
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جرينتش+2 02:19
خوفا من عواقب الانتخابات.. محلات أميركية تغلق أبوابها بألواح خشبية

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