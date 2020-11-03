انتباه.. ضبط 200 تنكة زيت مغشوش في ااربد وجرش والعاصمة

ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال جولاتها الرقابية الدورية على مدار 24 ساعة الماضية، 201 تنكة زيت زيتون مغشوش بإضافة صبغات وزيوت نباتية.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الكمية المضبوطة توزعت على محافظتي إربد وجرش بواقع 181 تنكة زيت، و20 تنكة في العاصمة عمان.

وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في البيان، أن الفرق ضبطت بالإضافة إلى تنكات زيت الزيتون المغشوش المعدة مسبقا، 200 تنكة زيت نباتي، و850 تنكة فارغة معدة لغايات تعبئتها بالزيت المغشوش.

واشار مهيدات الى أن المؤسسة ستتخذ اشد الإجراءات بحق المخالفين، كونه يمس بصحة وسلامة المواطنين وجودة زيت الزيتون كمنتج وطني استراتيجي.

ودعا البيان المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من المصادر الموثوقة وبالسعر الذي تم تحديده والاعلان عنه من قبل الجهات الرسمية، مشيرا الى استعداد المؤسسة لفحص منتج زيت الزيتون مجانا بعد شرائه من قبل المواطنين، مشيرا الى ضرورة التواصل مع المؤسسة في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر رقم الواتساب 0795632000.