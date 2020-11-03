“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 135 حالة و54 وفاة و4833 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 86,576

علنت وزارة الصحة تسجيل 4833 إصابة و54 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86576، والوفيات إلى 967.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2477 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و1127 حالة في محافظة الزرقاء، و507 حالات في محافظة إربد، منها 250 حالة في الرمثا، و148 حالة في محافظة جرش، و137 حالة في محافظة الكرك، و134 حالة في محافظة العقبة، و98 حالة في محافظة البلقاء، و97 حالة في محافظة المفرق، و39 حالة في محافظة معان، منها 31 حالة في البترا، و31 حالة في محافظة عجلون، و28 حالة في محافظة الطفيلة، و10 حالات في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 215 حالة، فيما غادرت 135 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1565 حالة، منها 374 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار إلى إجراء 20887 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1934688 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.