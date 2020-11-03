بايدن يدعو ترامب لحزم حقائبه والعودة إلى منزله، ومؤشرات وازنة تدلل على هزيمة هذا الرئيس الارعن في انتخابات اليوم
أهم العناوين
جرينتش+2 02:18
استعداد.. منخفض جوي مصحوب بالرياح والرعود والامطار الغزيرة المؤدية لتشكل السيول يسيطر على المملكة غدا وبعده

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني