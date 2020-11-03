استعداد.. منخفض جوي مصحوب بالرياح والرعود والامطار الغزيرة المؤدية لتشكل السيول يسيطر على المملكة غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع وجود فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذرت “الأرصاد الجوية” من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد الأربعاء، تدريجياً بامتداد منخفض جوي يتمركز الى الغرب من سوريا، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل الامطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وتمتد الأمطار تدريجيا مع ساعات الليل الى اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية، حيث يتوقع خلال ساعات الليل ان تكون الهطولات غزيرة احياناُ، ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ويصحبها الرعد، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الاجواء يوم الخميس، غائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل الامطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والاجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احياناُ ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 9 ، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي مناطق السهول 23 – 14، وفي الاغوار الشمالية 31 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.

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