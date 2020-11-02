وعد بلفور وخنجر التطبيع…

صمود في حضرة الموت.. 99 يومًا على اضراب الاسير الأخرس، والاحتلال قد يتعمد تركه يموت لردع الإضرابات المماثلة/ فيديو
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