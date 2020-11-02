صمود في حضرة الموت.. 99 يومًا على اضراب الاسير الأخرس، والاحتلال قد يتعمد تركه يموت لردع الإضرابات المماثلة/ فيديو

يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ99 على التوالي رفضًا للاعتقال الإداري ومطالبة بالإفراج الفوري عنه، وسط مخاوف من استشهاده بأي لحظة.

وكان وزير الأسرى السابق عيسى قراقع حذر أمس من أن “إسرائيل تخطط لقتل الأخرس بهدف ردع إضرابات الأسرى ضد الاعتقال الإداري”.

كما حذر نادي الأسير الفلسطيني من أن “تدهوراً خطيراً ومُتسارعاً طرأ على الوضع الصحي للأسير الأخرس”.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأخرس (49عاما) في 27 يوليو/ تموز الماضي وحوّلته إلى الاعتقال الإداري، (دون محاكمة) ما دفعه إلى إعلان الإضراب.

ومؤخرًا ألغت سلطات الاحتلال قرار تجميد الاعتقال الإداري للأخرس، وذلك لرفضه فك إضرابه على الطعام، في محاولة للالتفاف على الإضراب والضغط عليه.

وعلى صعيد الاسرى،اعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الاسرى في سجن جلبوع.

واضافت مصلحة السجون في بيان، أنه ومن خلال الفحوصات التي تم القيام بها على مدار الـ 24 ساعة الماضية في سجن “جلبوع”، تم تشخيص إصابة 11 سجينًا بفيروس كورونا وقالت إن حالتهم جيدة وتم نقلهم للحجر الصحي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة إلاسرائيلية..

واضافت أنه سيتم سحب عينات من المخالجين لهم فضلا عن عملية تعقيم للاماكن التي مكث فيها الاسرى.

وقالت مصلحة السجون أنها تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحؤول دون انتشار الفيروس داخل السجون.