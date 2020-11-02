صمود في حضرة الموت.. 99 يومًا على اضراب الاسير الأخرس، والاحتلال قد يتعمد تركه يموت لردع الإضرابات المماثلة/ فيديو
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رحيل الصحافي البريطاتي روبرت فيسك.. صديق قضية فلسطين ونصير الرئيس الاسد في مواجهة مؤامرة “الربيع العربي”

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