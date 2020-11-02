حالة عدم استقرار جوي.. ضباب ورياح وامطار رعدية مصحوبة بالبٍَرد

تبقى المملكة، اليوم الإثنين، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط حبات البرد لفترات زمنية قصيرة وفي مناطق محدودة من المملكة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تقل كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر الدائرة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، واحتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غد الثلاثاء لطيفة إلى معتدلة الحرارة بوجه عام، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناَ في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء تدريجياً بامتداد منخفض جوي، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 12، وفي مرتفعات الشراة 22 – 9، وفي مناطق البادية 27 – 15، وفي مناطق السهول 23 – 13، وفي الاغوار الشمالية 29 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 22، وفي البحر الميت 30 – 22، وفي خليج العقبة 30 – 21 درجة مئوية. — (بترا)

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