جاء الشتاء.. نصائح للنوم الجيد والتعامل مع الصباح المعتم

يشارك جيمس ويلسن من The Sleep Geek، خبرته في التعامل مع الصباح الشتوي البارد والمعتم، بالإضافة إلى نصائح مفيدة للنوم.

وبالحديث حصريا إلى “ديلي إكسبريس”، يوصي Sleep Geek بالاستثمار في “منبه الشمس”.

ويوضح ويلسن: “منبه أشعة الشمس يشرق مثل الشمس، ويخرجك من أعمق مراحل النوم. وحتى إذا كنت ما تزال بحاجة إلى منبه مسموع، فمن المرجح أن تظل مستيقظا إذا كانت غرفتك ممتلئة بالضوء”.

ويقول: “يحاكي صندوق الضوء ترددات ضوء الشمس، فهو يذكر جسمك بـ”النهار”حتى لو كان الظلام بالخارج”.

ويعد Sleep Geek بصندوق ضوئي “يجب أن يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة وأقل خمولا في الصباح”.

وسيساعدك أيضا على الاستيقاظ في الصباح إذا نمت ليلة هانئة. وهذا هو المكان الذي تلعب فيه درجة حرارة غرفة النوم دورا رئيسيا، حيث يمكنها “مساعدتنا على أن نغفو والبقاء نائمين”.

ويقترح خفض منظم الحرارة في المبرد في غرفة النوم، بحيث يكون أكثر برودة من باقي المنزل.

وتقول مؤسسة النوم، إذا كنت تتقلب بعد 20 دقيقة من محاولة النوم، فانتقل إلى جزء آخر من المنزل. وهناك، جرب شيئا مهدئا، مثل الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو القراءة.

وإذا كنت مستيقظا في السرير لفترة طويلة جدا، يمكنك إنشاء اتصال غير صحي بين سريرك واليقظة. وهذا هو السبب في أنه من المهم قطع تلك العلاقة.

وحاول أيضا الامتناع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الهاتف المحمول، في السرير، فالضوء الأزرق المنبعث من الهاتف، على سبيل المثال، يمكن أن يحفز الدماغ ويجعل النوم أكثر صعوبة.

وفي الفترة التي تسبق موعد النوم، من الجيد تجنب الوجبات الكبيرة والأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين والكحول.

وقم بتعتيم أضواء غرفة النوم (أو استخدم المصباح) أثناء الاسترخاء قبل 30 دقيقة من النوم.

تأكد من أنك ترتدي ملابس مريحة، وقد ترغب في التفكير في استخدام زيت عطري مهدئ.

ويتطلب النوم الجيد، الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه، حتى إذا كنت ترغب حقا في الاستلقاء.