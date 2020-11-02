“الصحة” تعلن اليوم الاثنين شفاء 118 حالة و47 وفاة و5877 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 81,743

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5877 إصابة و47 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 81743، والوفيات إلى 913.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 3361 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و884 حالة في محافظة الزرقاء، و623 حالة في محافظة إربد، منها 290 حالة في لواء الرمثا، و 294 حالة في محافظة البلقاء، و197 حالة في محافظة معان، منها 12 حالة في البترا، و108 حالات في محافظة عجلون، و 107 حالات في محافظة العقبة، و87 حالة في محافظة الكرك، و75 حالة في محافظة جرش، و75 حالة في محافظة المفرق، و58 حالة في محافظة الطفيلة، و8 حالات في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 217 حالة، فيما غادرت 118 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1693 حالة، منهم 289 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار إلى إجراء 33846 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1913801 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.