التوصية باجراء مسح شامل لأراضي الضفة لضم معظمها للمستوطنات

تنظر حكومة الاحتلال حاليًا في توصية قدمتها الإدارة المدنية بمسح شامل لأراضي الضفة الغربية المحتلة سعياً لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي للمستوطنات.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، اليوم الاثنين، أن الحديث يدور عن توصية قدمتها الإدارة المدنية ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة بضرورة تسوية وتطويب شامل لأراضي الضفة الغربية وخاصة تلك المتواجدة في المناطق المصنفة C حسب اتفاقية أوسلو.

وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى سحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية التي تقوم بجهود حثيثة لتطويب الكثير من مناطق الضفة الغربية حيث لا تعترف الإدارة المدنية بتسجيل الأراضي في دوائر الطابو الفلسطينية في هذه المرحلة وبخاصة تلك المسجلة في مناطق C أو المصنفة كأراضي “دولة”.

ويهدف المشروع حال إقراره إلى ضم أكبر مساحة من أراضي الضفة إلى الأراضي “الميرية” أو ما يعرف بأراضي المشاع أو أراضي “الدولة” وذلك سعياً للتخلص من النزاع حول الأراضي حيث سيتم منح أصحاب الأراضي فرصة لتقديم أوراق الملكية وبعدها وفي حال تبين وجود أراضي تنقصها أوراق ملكية ولم تثبت لأحد فسيتم تحويلها مصادر ووضع اليد عليها.

ووصفت الصحيفة الخطوة حال إقرارها بالدراماتيكية لصالح المستوطنين، حيث رحب قادة مستوطنات الضفة بالخطوة قائلين بأنها جاءت متأخرة ومع ذلك فمن الممكن المباشرة بتطويب الأراضي للتخلص من الدعاوى المقدمة في المحاكم.