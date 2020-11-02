إغلاق مقر وزارة الخارجية بعد تسجيل إصابة بكورونا لأحد الموظفين

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله علي الفايز إنه ثبت إصابة أحد الموظفين العاملين في قسم التصديقات في مركز الوزارة، علما بأن القسم ملاصق للمبنى الرئيسي للوزارة وليس داخله.

وأكد الفايز أنه تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق البروتوكول الصحي والإجراءات القياسية المعمول بها من حيث إجراءات الحجر أو العزل وتم على الفور إغلاق مبنى الوزارة احترازيا وعزله والعمل جار على تعقيمه.

كما بين الفايز أنه سيتم التوقف مؤقتا عن استقبال المراجعين في مركز الوزارة حفاظا على السلامة العامة. وأشار الفايز إلى أنه بإمكان المواطنين مراجعة أقسام التصديق في كل من:

مكتب تصديق غرفة تجارة عمّان / الشميساني.

مكتب تصدق غرفة صناعة عمان / الدوار الثاني.

مكتب الشامل للخدمات الحكومية / بجانب قصر العدل – العبدلي.

مكتب تصديق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجبيهة.

مكتب تصديق دائرة قاضي القضاة / شارع وصفي التل.

كما بين الفايز أن الوزارة تطبق البروتكول الصحي من حيث تخفيض أعداد الموظفين للحد الأدنى وفقا للدليل الإرشادي للعودة للعمل في القطاع العام، وإجراء فحوصات دورية، والالتزام بالقواعد والبروتوكولات الصحية المطلوبة.