يُمهل ولا يُهمل.. عميل الـ FBI الذي القى القبض على صدام حسين يسقط ميتاً بنوبة قلبية حادة ومفاجئة

اوردت صحيفة Denverpost الأمريكية، في تقرير لها نشرته، امس السبت، إن العميل الخاص لـ FBI وهو المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في “دنفر”، جيمس ديفيس، الذي ساعد في القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العراق، قد مات فجأة متأثراً بأزمة قلبية داهِمة.

وفقا لتقرير الصحيفة، فإن ديفيس تعرض لنوبة قلبية خلال التمشي برفقة كلبه الخاص، أول أمس الجمعة، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني من حملة مجلس الشيوخ في ولاية كولورادو الأمريكية، حيث عمل ديفيس مديراً تنفيذياً لإدارة السلامة العامة والأمن الداخلي في هذه الولاية عندما كان “جون هيكنلوبر” حاكماً.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن هذا العميل الخاص قاد فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن الاستجواب وبصمات الأصابع والحصول على عينات الحمض النووي من الرئيس العراقي الراحل، عندما تم العثور عليه في مخبأ له بالعراق، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2003.

وفي عام 2008، تم تعيين ديفين لقيادة فريق مكتب الـFBI في دينفر، وهو التعيين الذي اعتبره “مكافأة له” بعد أن “عاش في مقطورة لمدة أربع سنوات تقريباً، وهو يطارد صدام حسين”، حسب ما قاله في حوار سابق له مع صحيفة “دينفر بوست” المحلية.