وزير الصحة : الأمور تسير نحو المجهول وعلى المواطنين التزام بإجراءات السلامة العامة

قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الأردن يتجه بشكل سريع نحو الذروة في الإصابات.

وأضاف عبيدات لاذاعة حياة اف ام، ضمن برنامج صوت حياة الذي يقدمه، ليث الجبور أن الأردن في تصاعد مستمر بالمنحنى الوبائي، وأن الأمور تسير نحو المجهول.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تقليل عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة.وشدد على أن كافة الإجراءات لن تنجح في تحقيق الهدف المطلوب، دون التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم الدعم اللازم لوزارة الصحة، لرفع كفاءة القطاع الصحي.ولفت إلى أنه لا يوجد قرار مثالي أو إجراء وحيد يكون كافيا للحد من الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات بالأردن.

“المسؤولية اليوم مشتركة بين الحكومة والمواطن لتقليل الإصابات، والحد من انتشار الفيروس” بحسب عبيدات.لافتاً إلى أن متابعة جميع المحجورين والمخالطين مهمة صعبة وأن الوزارة لا تسطيع الوصول إليهم، مضيفا “نستطيع الوصول إلى ٦٠% من المصابين”.

وحول حماية الكوادر الطبية، بيّنَ أن وزارة الصحة عممت على جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بضرورة حماية الكوادر الطبية والمحافظة عليهم.

وأفاد أنه الوزارة ستزود كافة المستشفيات بوسائل الوقاية، كما تم الطلب منه المستشفيات بتزويد الوزارة بأي نقص في الكوادر او وسائل الوقاية.