"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 140 حالة و37 وفاة و3259 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 75،866
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من وعد بلفور إلى وعد ترامب الجريمة واحدة والمقاومة مستمرة

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