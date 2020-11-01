مقتل شخصين وأصابة 5 أخرين في منطقة كيبيك الكندية جراء هجوم بسكين نفذه شخص يرتدي ثيابا من العصور الوسطى
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من دفاتر المخابرات المصرية ايام عبد الناصر.. قصة جمعة الشوان وعادل إمام

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