مقتل شخصين وأصابة 5 أخرين في منطقة كيبيك الكندية جراء هجوم بسكين نفذه شخص يرتدي ثيابا من العصور الوسطى
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مدير الخدمات الطبية الملكية: الإغلاق الشامل هو الحل الوحيد لتقليل معدل الاصابات والوفيات بكورونا

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