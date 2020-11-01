مدير الخدمات الطبية الملكية: الإغلاق الشامل هو الحل الوحيد لتقليل معدل الاصابات والوفيات بكورونا

قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن هنالك أهمية كبيرة للاغلاق الشامل، تكمن في السيطرة على أعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

جاء ذلك في مقال للعميد الوهادنة، نشرته الخدمات الطبية، اليوم الأحد، تحدث فيها عن مجمل القضايا التي تشغل الرأي العام حول تطورات فريوس كورونا.

وأضاف الوهادنة، أن التدخل الوحيد المتاح لمساعدة الأشخاص على البقاء بصحة جيدة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير هو كسر ذورة الانتقال عن طريق التباعد الاجتماعي الشديد (أي الإغلاق).

وأوضح أن الغرض من الإغلاق هو تقليل احتمالية اتصال الأشخاص غير المصابين بالأشخاص المصابين أو الأسطح الملوثة بفيروس كورونا، وهو الحل الوحيد لإبطاء الوباء والسيطرة عليه مع تقليل معدل الإصابة والوفيات.

وحول احتمالية اصابة بعض الاشخاص بكورونا مرتين، قال الوهادنة: ” تتطور الأجسام المضادة في غضون أيام قليلة من الإصابة، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض”.

وأضاف أن أفضل تقدير حالي هو أن معظم المرضى الذين أصيبوا بعدوى كورونا سيكون لديهم بعض المناعة، ولكن ربما لا تكون هذه المناعة مدى الحياة.

الوهادنة تحدث عن الأشخاص الأكثر عرضه للوفاة بكورونا، قائلا :” إن العوامل التي تجعل الموت أكثر احتمالا هي الاضطرابات الخطيرة مثل اضطرابات القلب والرئة، تدخين السجائر لفترة طويلة، فشل كلوي مزمن، داء السكري، ارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة، السرطان”.