"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 103 حالات و57 وفاة و3301 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي72,607
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عملاء قدماء.. اولمرت يكشف ان العلاقات الاسرائيلية مع الإمارات بدأت في عهد إسحاق رابين منذ ثلاثين عاما

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