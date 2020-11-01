"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 103 حالات و57 وفاة و3301 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي72,607
أهم العناوين
جرينتش+2 10:37
عدد جديد من “طلقة تنوير”.. المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني