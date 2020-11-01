حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية في اليومين المقبلين

تنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتأثر المملكة تدريجيا واعتباراً من ساعات الظهيرة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط حبات البرد، ولفترات زمنية قصيرة في مناطق محدودة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، واحتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتبقى المملكة يوم غد الاثنين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، اذ يطرأ انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط حبات البرد ولفترات زمنية قصيرة في مناطق محدودة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الثلاثاء لطيفة إلى معتدلة الحرارة بوجه عام، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول أمطار متفرقة في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13 ، وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الأغوار الشمالية 31 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 23، وفي البحر الميت 31 – 22، وفي خليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة