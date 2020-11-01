الخصاونة: زيادة ساعات الحظر الليلي، وإغلاق المسابح ومراكز اللياقة ومدن الترفيه، وحظر شامل بعد إعلان نتائج الانتخابات 4 أيام

صرح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن لجنة الأوبئة اجتمعت أمس ونسّبت بثلاث توصيات أولها التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، والثانية ضرورة تقليل التجمعات وتمديد ساعات الحظر الليلي، والثالثة تقليل الازدحام العام.

وأعلن الخصاونة، في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الأحد، زيادة ساعات الحظر الليلي بحيث يبدأ للمنشآت اعتباراً من الساعة التاسعة مساء، وللأفراد من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وبين الخصاونة أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري، كما أعلن أنه سيتم فرض حظر تجول شامل بعد ساعة من إعلان نتائج الانتخابات المزمع عقدها في الـ10 من تشرين الثاني الجاري، وسيستمر هذا الحظر حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 15 تشرين الثاني.

ونوه الخصاونة إلى أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية لإنشاء مستشفيات ميدانية.

وقرر مجلس الوزراء إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال المغلقة اعتباراً من يوم غد الإثنين 2 تشرين الثاني 2020.

وبين الخصاونة أن مديرية الأمن العام وفرق التفتيش الرسمية ستقوم بتشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية من عدوى الفيروس، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد ومنع التجمعات، وتحرير المخالفات بحق الأفراد والمنشآت المخالفة، بموجب أوامر الدفاع.

كما جدد التأكيد على الاستمرار بالتعليم عن بعد في المدارس والجامعات حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي.

وبين أن هذه القرارات تم اتخاذها في ظل تزايد حالات الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا، وبتوصية من لجنة الأوبئة.

وقال الخصاونة “أشرت سابقا أننا نتعامل مع جائحة فرضت على حكومات العالم مراجعات ضرورية”، مضيفا ” نحيي قطاعنا الصحّي وكوادرنا الطبيّة والتمريضية ونشكرهم على جهودهم الكبيرة، ولهم علينا واجب الدعم والمساندة.”.

وأشار الخصاونة إلى أن الوسيلة الأساسية في الحماية تكمن في اتباع طرق الوقاية الصحية، والتمسك بمنهجية التباعد الجسدي، لأنها الأنجع في التعامل مع سرعة انتشار العدوى.