التلفزيون الأرمني يبث اعترافات أحد المرتزقة السوريين المساندين لأذربيجان/ فيديو

بث التلفزيون الأرميني الرسمي اعترافات، قال إنها لأحد “المقاتلين المرتزقة السوريين الذين شاركوا في نزاع قره باغ إلى جانب الجيش الأذربيجاني”.

وقال الأسير: “اسمي يوسف العابد الحجي، من منطقة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمالي سوريا، جئنا إلى هنا لنقاتل مقابل 2000 دولار شهريا”، بحسب ما ذكر التلفزيون الأرميني الرسمي.

وعند سؤاله عن هدفه من القدوم إلى قره باغ قال: “جئنا إلى هنا لنقطع رأس الكفار، ووعدونا بإعطائنا 100 دولار مقابل كل رأس كافر”.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، اوليغ سيرامولوتوف، في وقت سابق، عن خطورة تسلل المرتزقة المشاركين من سوريا وليبيا في معارك قره باغ إلى روسيا.

من جانبه صرح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق، بأنه وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى جهاز المخابرات الخارجية، فإن المرتزقة من عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية التي تشارك في العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط يندفعون بنشاط إلى منطقة النزاع، والحديث أصبح يدور عن آلاف المتطرفين.

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